Furioses Ende: FC Ehekirchen 2 gewinnt in doppelter Unterzahl beim SV Klingsmoos in der Nachspielzeit

Starke kämpferische Leistung: Daniel Lehnbaur (links) und der FC Ehekirchen II kamen in doppelter Unterzahl beim bisherigen Spitzenreiter SV Klingsmoos (rechts Daniel Bork) zu einem 2:1-Erfolg.

Plus Im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg kassiert der FC Ehekirchen 2 in Klingsmoos zwei Platzverweise. Trotzdem kommen die dezimierten Gäste in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer.

Von Peter Sierla

Große Enttäuschung für den SV Klingsmoos, Jubel im Lager des FC Ehekirchen 2: Im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg unterlagen die Weinroten trotz zweifacher (!) numerischer Überlegenheit nach der Pause dem Verfolger aus Ehekirchen in den Schlussminuten noch mit 1:2. Vor allem im zweiten Abschnitt bot die Böld-Truppe eine einfallslose Vorstellung und fand gegen die dezimierten Gäste keine Mittel. Auch wenn Leistungsträger wie Alexander Müller oder Johannes Kranner fehlten, war das Gebotene einfach zu wenig, um gegen die gut stehende Defensive des FCE die nötigen Treffer zu erzielen.

