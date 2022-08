NR-Doppelpass

vor 60 Min.

Johannes Kranner: „Ich sehe uns in Untermaxfeld als Außenseiter“

Hat seit dieser Saison beim SV Klingsmoos das sportliche Sagen: Spielertrainer Johannes Kranner (links), der in der vergangenen Punktrunde bereits als Assistenzcoach tätig war.

Plus Am Sonntag kommt es zum Moosderby in der Kreisklasse zwischen der TSG Untermaxfeld und dem SV Klingsmoos. Wie SVK-Spielertrainer Johannes Kranner den Gegner sowie die Liga einschätzt.

Von Dirk Sing

Herr Kranner, der SV Klingsmoos ist mit neun Zählern aus den ersten drei Partien makellos in die Kreisklassen-Saison 2022/2023 gestartet. Sind Sie aktuell rundum zufrieden oder gibt es trotz der optimalen Punktausbeute dennoch Grund zum Meckern?

