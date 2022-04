Jonas Zeller: „Alex Müller ist Wettbewerbsverzerrung“

Plus Joshofen-Bergheims Trainer Jonas Zeller spricht über das Spiel gegen den SV Klingsmoos und dessen Torjäger, das Ziel der SpVgg und die eigenen Fähigkeiten im Torabschluss.

Jonas Zeller, vor zwei Wochen gelang der SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisklasse Neuburg zum Auftakt ein 5:1 gegen den SV Steingriff. Sie werden nach der guten Vorbereitung mit dem Start zufrieden sein...