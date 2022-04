Joshofen gegen Klingsmoos: Ein Remis, zwei Gefühlswelten

Plus Im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg trennen sich die SpVgg Joshofen-Bergheim und der SV Klingsmoos mit einem 1:1. Warum sich dieses Remis für die Hausherren wie eine Niederlage anfühlt.

Dass ein Unentschieden im Fußball durchaus für zweierlei komplett unterschiedliche Gefühlswelten sorgen kann, wurde am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz der SpVgg Joshofen-Bergheim wieder einmal deutlich. Während die Gäste aus Klingsmoos nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Simon Sponer das 1:1-Remis wie einen Sieg bejubelten, verstanden die Hausherren die Welt nicht mehr. Deren Spielertrainer Jonas Zeller saß minutenlang auf der Bank und schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf.