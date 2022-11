Karlshulds Trainer zieht im Interview ein Zwischenfazit

Plus Der SV Karlshuld hat die jüngsten sieben Spiele verloren. Trainer Dominik Berchermeier spricht über den Abgang von Thomas Schmalzl und die fehlende Einstellung mancher Spieler.

Dominik Berchermeier, der SV Karlshuld ist mit Thomas Schmalzl und Ihnen als gleichberechtigte Trainer nach dem Abstieg aus der Kreisliga in die Saison gestartet. Das Ziel war, eine sorgenfreie Saison zu spielen und im vorderen Drittel mitzumischen. Muss sich der SVK nach 15 Spieltagen schon Sorgen machen, nicht in die A-Klasse durchgereicht zu werden?