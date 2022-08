Karlshulds Trainerduo im Interview: „Wehleidigkeit ist ein Thema“

Plus Der SV Karlshuld startet mit dem Derby gegen den TSV Lichtenau in die Saison. Das Trainerduo Thomas Schmalzl und Dominik Berchermeier spricht über die Ziele und kritisiert die Einstellung einiger Spieler.

Sie sind beim SV Karlshuld zwei gleichberechtigte Cheftrainer. Wie funktioniert das, gibt es eine Aufgabenverteilung?