NR-Doppelpass

19:00 Uhr

NR-Doppelpass: Wagenhofener Siegesfeier nach dem Derby auf dem Barthelmarkt

Schmerzhaftes Derby: Wagenhofens Co-Trainer Sebastian Neff bleibt in dieser Szene an Feldkirchens Kapitän Oliver Pallmann (links) hängen. Foto: Dirk Sing

Plus Kreisklassen-Absteiger SV Wagenhofen kommt im Nachbarschaftsduell mit dem SC Feldkirchen zu einem knappen 2:1-Erfolg. Wie die beiden Trainer Andreas Pelta und Sebastian Rutkowski diese Partie bewerten.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Als Andreas Pelta seine „Schäfchen“ nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Fabian Metzler nochmals am Mittelkreis zusammenholte, standen diese schon ein bisschen wie begossene Pudel da. Dies lag zum einen freilich am Dauerregen, der am Sonntagnachmittag über dem Sportplatz des SC Feldkirchen niedergegangen war. In erster Linie spiegelte sich jedoch die Enttäuschung in den Gesichtern der SCF-Kicker nach der soeben erlittenen 1:2-Niederlage gegen den Kreisklassen-Absteiger SV Wagenhofen wider.

Dabei hatte der B-Klassen-Meister der vergangenen Saison durchaus einen sehr ordentlichen Start erwischt und dem Favoriten aus der direkten Nachbarschaft das Leben überaus schwer gemacht. Zwar hatte Wagenhofen nach einem Patzer in der heimischen Hintermannschaft bereits nach sieben Minuten durch Patrick Schweizer die große Möglichkeit zur Führung. Doch SCF-Schlussmann Martin Bechtold reagierte ebenso stark wie in der 24. Minute auf der Gegenseite Dominik Neff, als Emias Grmay alleine auf ihn zugesteuert war. Chancenlos war der Wagenhofener Keeper dann allerdings kurz darauf: Nach einer tollen Vorarbeit des agilen Felix Meder musste Grmay das Spielgerät nur noch aus kurzer Distanz über die Torlinie drücken (28.). Es war zugleich der erste Treffer des Aufsteigers in der neuen Liga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen