NR-Doppelpass: BSV Neuburg macht beim 3:0 gegen Illdorf den Deckel drauf

Der BSV Neuburg ist nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander (2:7 gegen den VfR Neuburg II und 1:3 beim SV Bertoldsheim) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Heimspiel gegen den FC Illdorf kam der Top-Aufstiegsfavorit der A-Klasse Neuburg, der in der Sommerpause seinen Kader bekanntlich ordentlich aufgerüstet hat, zu einem verdienten 3:0-Erfolg und beendete damit seine „Mini-Ergebnis-Krise“.