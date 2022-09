NR-Doppelpass

18:30 Uhr

NR-Doppelpass: Emotionen, Tore und Platzverweise bei Ehekirchen II gegen SG Münster (0:3)

Hatte alle Hände voll zu tun: Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski (Mitte), der Münsters Julian Mayr (links) nach einem heftigen Foul an Josef Fischer zurecht mit Rot vom Platz schickte.

Plus Der FC Ehekirchen vergibt im Kreisklassen-Spitzenspiel gegen die SG Münster/Holzheim in der ersten Hälfte zu viele Chancen und wird dann im zweiten Abschnitt mit einer 0:3-Niederlage dafür bestraft.

Von Dirk Sing

Hätte sich am Sonntagnachmittag in der Halbzeitpause des Kreisklassen-Spitzenspiels zwischen dem FC Ehekirchen II und der SG Münster/Holzheim die Möglichkeit geboten, in einem Wettbüro ein schönes Sümmchen auf einen 3:0-Erfolg der Gäste zu setzen – man wäre um 16.45 Uhr triumphierend als steinreicher Mann oder steinreiche Frau von der Elektro-Schmaus-Arena geschwebt.

