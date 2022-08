NR-Doppelpass

vor 36 Min.

NR-Doppelpass: Kein Glanz, aber drei Punkte für den TSV Burgheim

Gut gemacht, Jungs: Burgheims Mario Huber (Mitte) gratuliert den beiden Torschützen Markus Kugler (links) und Luca Manhart (rechts) in der Partie gegen den SV Wagenhofen.

Plus Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim betreibt in seinem Heimspiel gegen den SV Wagenhofen einen regelrechten Chancenwucher, gewinnt aber am Ende dennoch hochverdient mit 4:2.

Von Dirk Sing

Wenn Trainer nach dem Schlusspfiff in ihrem ersten Fazit davon sprechen, dass die wichtigste Erkenntnis des Tages die soeben errungenen drei Punkte seien, kann man in der Regel davon ausgehen, dass ihr Team in den vorangegangenen 90 Minuten wahrlich keinen „Fußball-Leckerbissen“ geboten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

