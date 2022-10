NR-Doppelpass

vor 19 Min.

NR-Doppelpass: Neuausrichtung beim SV Wagenhofen nach dem Umbruch

Warten nach dem achten Spieltag weiter auf die ersten Punkte: Martin Fuhrmann (rechts) und seine Teamkollegen vom SV Wagenhofen. Am Sonntag soll im Kellerduell gegen den SC Ried der Bann gebrochen werden.

Plus Für Wagenhofens Abteilungsleiter und Trainer Julian Schweizer kommt der aktuell ausbleibende sportliche Erfolg nicht unerwartet. Am Sonntag gegen den SC Ried sollen die ersten Punkte her.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Julian Schweizer, wie würden Sie den bisherigen Saisonverlauf des SV Wagenhofen in der Kreisklasse Neuburg mit null Punkten aus den ersten acht Partien mit einem Wort beschreiben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen