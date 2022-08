NR-Doppelpass: SV Klingsmoos jubelt über den 1:0-Derbysieg gegen Untermaxfeld

Plus Im Moosderby der Kreisklasse Neuburg liefern sich die TSG Untermaxfeld und der SV Klingsmoosüber weite Strecken einen müden und niveauarmen Sommerkick. Am Ende feiern die Gäste einen 1:0-Erfolg.

Dass es gerade bei prestigeträchtigen Derbys nicht darum geht, etwaige Schönheitspreise auf dem Platz zu gewinnen – geschenkt! In erster Linie entscheidet das „nackte Ergebnis“, wer sich in der darauffolgenden Woche beim Metzger oder Bäcker seines Vertrauens keine bösen oder zumindest provokative Sprüche anhören muss.