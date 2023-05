NR-Doppelpass

08:00 Uhr

Oberhausens Trainer Karl-Heinz Schmid: „Diese Einstellung hat mein Sohn wohl vererbt bekommen“

Möchte mit dem TSV Ober-/Unterhausen nach dem Aufstieg auch noch die Meisterschaft in der B-Klasse Neuburg einfahren: Trainer Karl-Heinz Schmid. Foto: Daniel Worsch

Plus Am Sonntag kommt es zwischen dem SC Feldkirchen und TSV Ober-/Unterhausen nicht nur zum „Endspiel“ um die B-Klassen-Meisterschaft, sondern auch zum Duell „Vater gegen Sohn“.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Karl-Heinz Schmid, der TSV Ober-/Unterhausen steht bereits seit 30. April als Aufsteiger in die A-Klasse Neuburg fest. Mal Hand aufs Herz: Wie groß ist die Erleichterung, nicht noch eine weitere Saison in der B-Klasse Neuburg spielen zu müssen?

Schmid: Sowohl bei mir persönlich als auch der Mannschaft und dem gesamten Verein ist die Erleichterung in der Tat sehr groß! Für mich war der sofortige Wiederaufstieg bereits vor der Saison das absolute Ziel beziehungsweise die Voraussetzung, dass ich weitergemacht habe. Dass wir es am Ende derart souverän geschafft haben, habe ich in dieser Art und Weise allerdings nicht erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen