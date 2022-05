Oberhausens Trainer Schmid: „Der Abstieg wäre schon ein ,Worst Case‘

Plus Im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Klasse Neuburg zählt für Trainer Karl-Heinz Schmid und sein Team vom TSV Ober-/Unterhausen daheim gegen den FC Staudheim nur ein „Dreier“

Herr Schmid, Ihre Mannschaft hat am vergangenen Wochenende das Gemeindederby beim SV Sinning mit 2:0 gewonnen. Würden Sie sagen, dass dieser Erfolg das bislang schönste und größte Erfolgserlebnis Ihrer Truppe im bisherigen Saisonverlauf war?