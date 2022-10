Oberhausens Trainer Schmid: „Die Kunst ist, Geduld mitzubringen“

Plus Karl-Heinz Schmid trifft mit dem TSV Ober-/Unterhausen im Topspiel der B-Klasse auf Feldkirchen. Der 65-Jährige spricht über die Arbeit als Trainer, die Ziele mit dem Verein und seine eigenen sportlichen Ambitionen.

Karl-Heinz Schmid, wie schwierig war es für den TSV Ober-/Unterhausen, nach dem Abstieg in der B-Klasse anzukommen und sich auf die Liga einzulassen?