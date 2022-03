Patrick Schmidt: „Alle Jungs brennen richtig auf diese Partie“

Plus Im Spitzenspiel gastiert der FC Zell/Bruck am Sonntag beim souveränen Spitzenreiter SV Grasheim. Warum sich FC-Coach Patrick Schmidt immer noch über das Hinspiel ärgert.

Patrick Schmidt, der FC Zell/Bruck ist bereits am vergangenen Wochenende mit einem 3:2-Erfolg gegen den VfR Neuburg II in die zweite Saisonhälfte der A-Klasse Neuburg gestartet. War dieser Sieg unter dem Strich eigentlich wichtiger für das Punktekonto oder das Selbstvertrauen?