NR-Doppelpass

vor 34 Min.

Straß-Trainer Dieter Deak: „Zu meiner zweiten Familie geworden“

Kann mit seiner Mannschaft am Sonntag den Klassenerhalt in der Kreisklasse vorzeitig unter Dach und Fach bringen: Dieter Deak (vorne), Spielertrainer des SV Straß. Foto: Daniel Worsch

Plus Dieter Deak, Spielertrainer des SV Straß, will sich am Saisonende mit dem Klassenerhalt in Richtung SV Baar verabschieden. Den ersten „Matchball“ hat der Kreisklassist am Sonntag in Rohrenfels.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Dieter Deak, am Sonntag (15 Uhr) hat der SV Straß beim Gastspiel den ersten „Matchball“ in Sachen Klassenerhalt. Angenommen, Ihr Team würde diesen nutzen: Wäre es aus Ihrer Sicht ein großer Erfolg oder „nur“ das Erreichen des Minimalziels?

Deak: Vor der Saison hätte ich sicherlich von einem Minimalziel gesprochen. Mittlerweile muss man jedoch von einem Erfolg sprechen, auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich gerne mehr Punkte auf unserem Konto gehabt hätten. Wenn man so will, dann ist es quasi sowohl das Erreichen des Minimalziels als auch ein Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen