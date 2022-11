SVB-Trainer Markus Schiele: „Wir stehen nicht zu Unrecht oben“

Plus Der SV Bertoldsheim ist Tabellenführer der A-Klasse Neuburg. Trainer Markus Schiele spricht über das ursprüngliche Saisonziel Klassenerhalt, den Aufstieg und Verbesserungsbedarf bei seinem Team.

Markus Schiele, der SV Bertoldsheim ist im August mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison 2022/2023 gestartet. Nachdem Ihre Mannschaft aktuell 26 Punkte Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz, den die SG Edelshausen belegt, aufweist: Darf man Ihnen bereits zum Liga-Verbleib gratulieren oder sind Sie immer noch skeptisch?