NR-Doppelpass

21:04 Uhr

SVK-Trainer Thomas Schmalzl: „Schießbude halte ich nicht für gerecht“

Den Klassenerhalt im Blick: Trainer Thomas Schmalzl feierte mit dem SV Karlshuld zuletzt zwei Siege. Am Samstag gastieren die Mösler beim SV Manching II.

Plus Der SV Karlshuld belegt nach zwei Siegen den Relegationsplatz. Was Trainer Thomas Schmalzl zur Entwicklung der Mannschaft sagt und was ihm Hoffnung auf den Klassenerhalt macht.

Von roland geier

Fünf Spieltage bleiben dem SV Karlshuld, um den Relegationsplatz in der Kreisliga Donau/Isar abzusichern. Trainer Thomas Schmalzl spricht im Interview über die Vorbereitung seiner Mannschaft nach der Winterpause, die Entwicklung seines Teams und das Spiel am Samstag beim SV Manching II Herr Schmalzl, die Vorbereitungsspiele nach der Winterpause verliefen doch mehr als dürftig. Woran lag es?

