Trainer Marco Friedl: „Der SV Straß ist eine Herzensangelegenheit“

Plus Marco Friedl ist seit dieser Saison Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Straß. Warum die Rückkehr für den 33-Jährigen etwas Besonderes ist und was er vom Spitzenspiel beim SV Bertoldsheim erwartet.

Marco Friedl, der SV Straß belegt mit 22 Punkten nach neun Spieltagen den zweiten Platz der A-Klasse Neuburg. Welche Schulnote würden Sie der bisherigen Saison geben?

Marco Friedl: Ich würde sagen, eine gute Drei. Die Punktausbeute passt, aber spielerisch haben wir noch viel Luft nach oben. In der Mannschaft steckt mehr Potenzial und es dauert einfach noch, es so hinzubekommen, wie wir es uns vorstellen. Außerdem müssen wir die Anzahl unserer Fehler reduzieren.