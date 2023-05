NR-Elferkette

vor 18 Min.

Ausgeschlafen zum Klassenerhalt: Elf Fragen an Rennertshofens Bernhard Wittmann

Müssen am Sonntag beim BC Aichach ran: Abwehrspieler Bernhard Wittmann und seine Teamkollegen vom FC Rennertshofen. Foto: Daniel Worsch

Plus Rennertshofens Bernhard Wittmann ist ein echter Frühaufsteher. Warum der 32-Jährige den Sommer bevorzugt und er mittlerweile kein Befürworter mehr des VAR im Profifußball ist.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Einen entscheidenden Schritt in Sachen Klassenerhalt können und wollen Bernhard Wittmann und die Kreisliga-Fußballer des FC Rennertshofen am Sonntag (15 Uhr) beim BC Aichach machen. Mit einem Dreier würden sich die Mutzbauer-Schützlinge wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 32-jährigen Abwehrspieler des FCR, Bernhard Wittmann, auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Bayerische Küche oder Fast Food?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen