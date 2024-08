Die SpVgg Joshofen-Bergheim ist im bisherigen Saisonverlauf das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga Ost. Mit vier Siegen aus den ersten vier Partien sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 16:3 grüßen die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller von der Tabellenspitze. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nun in heimischen Gefilden gegen den BC Aichach.

Max Neff