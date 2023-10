NR-Elferkette

vor 32 Min.

Matthias Hauck vom VfR Neuburg II: „Ich gewinne lieber mit 4:3 als 1:0“

Plus Matthias Hauck vom A-Klassisten VfR Neuburg II verrät, warum die Ronaldo-Messi Diskussion für ihn entschieden ist und weshalb er die Fankurve gegenüber den VIP-Plätzen bevorzugt.

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Der VfR Neuburg II musste nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen am vorigen Spieltag in der A-Klasse Neuburg eine 2:3-Niederlage gegen den BSV Berg im Gau II hinnehmen. Schon am Samstag (13 Uhr) will die Mannschaft um Matthias Hauck gegen den Tabellenletzten TSV Ober-/Unterhausen die nächsten Zähler einfahren. In unserer „NR-Elferkette“ lernen wir den 19-jährigen Kapitän auf eine etwas andere Weise kennen.

1. Auf der Linie klären oder selber ein Tor erzielen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .