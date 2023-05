NR-Elferkette

vor 33 Min.

NR-Elferkette mit Ehekirchens Jakob Vogl: Ausgeschlafener Torjäger und DJ

Plus Jakob Vogl stürmt seit dieser Saison für die Zweite des FC Ehekirchen. In unserer Serie "NR-Elferkette" verrät der Youngster, warum er lieber aufs Oktoberfest als aufs Schloßfest geht.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Den bisherigen Saisonverlauf hatten sich die Kreisklassen-Fußballer des FC Ehekirchen II zweifelsohne anders vorgestellt. Nachdem in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die Kreisliga nur knapp verpasst worden war, galten sie auch in dieser Saison als einer der Mitfavoriten. Doch speziell die Rückrunde verlief für den FCE bislang wenig zufriedenstellend. Immerhin konnte am vergangenen Wochenende der Negativlauf mit einem 2:1-Erfolg in Burgheim zunächst einmal gestoppt werden. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Zweite bei der TSG Untermaxfeld und hofft dabei auf Tore ihres Stürmers Jakob Vogl, den wir in unserer „NR-Elferkette“ einmal auf eine etwas andere Art und Weise vorstellen.

1. Bayerische Küche oder Fast Food?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen