NR-Elferkette mit Julian Sager (Joshofen-Bergheim): „Jamal Musiala begeistert mich“

Plus Julian Sager zählt zu den zahlreichen „jungen Wilden“ beim Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim. Der Stürmer verrät in der NR-Elferkette, warum er den VAR wieder abschaffen würde.

Er zählt zu den zahlreichen „jungen Wilden“ und Toptalenten des Fußball-Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim: Julian Sager. In seinen bisherigen sieben Einsätzen brachte es der Youngster bereits auf beeindruckende drei Treffer. An diesem Sonntag (15 Uhr) stehen Sager und sein Team vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Beim Tabellenzweiten BC Aichach ist die SpVgg zweifelsohne Außenseiter.

In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir Julian Sager auf eine etwas andere Art und Weise vor.