NR-Elferkette

vor 49 Min.

NR-Elferkette mit Sinnings Andreas Reichherzer: Den Aufstieg als großen Traum

Ein Heimspiel steht an: Andreas Reichherzer (rechts) trifft mit dem SV Sinning auf den SV Wagenhofen. Foto: Daniel Worsch

Plus Andreas Reichherzer wünscht sich, dieses Ziel mit dem SV Sinning zu erreichen. Warum ihm eine Torvorlage lieber ist, Bier in der Kabine nicht fehlen darf und welche Reise er zuletzt gemacht hat.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Der SV Sinning belegt vor dem Spiel am Sonntag (12 Uhr) gegen den SV Wagenhofen den sechsten Platz in der A-Klasse Neuburg. Drei Tore hat Andreas Reichherzer erzielt. In der NR-Elferkette stellen wir den 23-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Tee oder Kaffee?

