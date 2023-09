NR-Elferkette

vor 34 Min.

Stephan Pils (SV Straß): Ein klares Nein zu Nagelsmann

Heimspiel vor der Brust: Stephan Pils (links) empfängt am Sonntag mit dem SV Straß den SV Bayerdilling. Foto: Daniel Worsch

Plus Stephan Pils vom SV Straß macht sich Gedanken zum neuen Bundestrainer, spricht über die Stärken von Robert Lewandowski und verrät, warum er ein Frühaufsteher wider Willen ist.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Nach dem Abstieg ist der SV Straß mit neun Punkten aus vier Spielen in die neue Saison in der A-Klasse Neuburg gestartet. Immer auf dem Platz stand dabei Stephan Pils. In unserer „NR-Elferkette“ stellen wir den 33-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer oder Winter?

Pils: „Ich liebe die langen, warmen Tage im Sommer. Wenn es abends dann draußen noch hell und angenehm ist, macht das Fußballtraining auch viel mehr Spaß. Außerdem fahre ich im Sommer auch immer gerne in den Urlaub.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen