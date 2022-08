NR-Fußball-Check

09:00 Uhr

FC Illdorf will oben mitspielen

Torjäger: René Reiter (links) erzielte in der vorigen Saison 29 Tore für den FC Illdorf.

Plus Nachdem der SV Grasheim und der FC Zell/Bruck vorige Saison zu stark waren, ist für den FC Illdorf in der A-Klasse Neuburg in der kommenden Spielzeit einiges möglich.

Mit großen Schritten steuern die Fußball-Vereine in der Region der Punktrunde 2022/2023 entgegen. Die Neuburger Rundschau unterzieht die Teams der Kreisliga Ost, Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse Neuburg aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung dem ausführlichen „NR-Check“. In unserer heutigen Ausgabe nehmen wir A-Klassist FC Illdorf unter die Lupe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen