Der „NR-Kicktipp“ mit Daniel Bork vom SV Grasheim

Rein sportlich betrachtet, hätte das vergangene Wochenende für Jannik Rechner und den SV Straß nicht besser laufen können. Mit einem 6:1-Sieg bei der DJK Langenmosen holte der SVS drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg. Zur Krönung hätte eigentlich nur noch die Eroberung der Tabellenspitze beim „NR-Kicktipp“ gefehlt. Viel fehlte dazu am Ende nicht. Stattliche acht Punkte brachte Rechner auf sein Konto - was jedoch gegen die elf Zähler des Spitzenreiters FC Zell/Bruck nicht ganz reichte. An diesem Wochenende ist nun A-Klassist SV Grasheim mit seinem Spielertrainer Daniel Bork an der Reihe.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grasheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis