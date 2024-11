Der „NR-Kicktipp“ mit Joshua Beric vom BSV Neuburg

Keine Frage, der Fußball-A-Klassist BSV Neuburg hat sich in dieser Saison deutlich mehr ausgerechnet. Nach den Worten von Spielertrainer Christoph Fieber wollte man erneut in den Aufstiegskampf eingreifen. Dieses Ziel haben seine Kicker jedoch bereits nach der Hinrunde verfehlt. An diesem Wochenende wollen die BSV-Kicker allerdings zwei positive Ausrufezeichen setzen. Zum einen geht es im ersten Rückrunden-Match zum SV Wagenhofen (Sonntag, 14 Uhr). Zum anderen möchte Kapitän Joshua Beric die Tabellenspitze bei unserem „NR-Kicktipp“ übernehmen.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Zell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis