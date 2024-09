Fußball: Der „NR-Kicktipp“ mit Kreisklassist SC Rohrenfels

Neue Runde, neues Glück: In der vierten Folge des „NR-Kicktipps“ schickt Fußball-Kreisklassist SC Rohrenfels seinen Youngster Julian Geiger ins Rennen. Der Auftrag ist klar: Den Spitzenreiter FC Zell/Bruck (zehn Punkte) zu überflügeln. Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Der Gesamtsieger darf sich am Saisonende über elf Trainingsbälle von Sport Dünstl in Neuburg freuen. Nachfolgend die zehn zu tippenden Partien:

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis