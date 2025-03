NR-Kicktipp: SV Bertoldsheim will Spitzenreiter FC Zell/Bruck vom Thron stoßen

Nachdem am Wochenende auch die Vereine von der Kreisklasse bis hinunter zur B-Klasse Neuburg den Punktspiel-Betrieb wieder aufnehmen, geht auch unser „NR-Kicktipp“ in die zweite und entscheidende Runde. Zur Winterpause lag Kreisklassist FC Zell/Bruck mit elf Punkten an der Tabellenspitze. Alle übrigen Teams bissen sich an den Rot-Weißen bislang die Zähne aus. Den ersten Versuch im Jahr 2025, die Zeller vom „Platz an der Sonne“ zu verdrängen, unternimmt nun der SV Bertoldsheim mit seinem „Tipp-Spezialisten“ Andreas Müller.

