3:0 in Oldenburg: Effizienter FC Ingolstadt jubelt erneut

Der FC Ingolstadt gewinnt beim VfB Oldenburg mit 3:0, feiert den dritten Sieg am Stück und verbessert sich auf Rang drei. David Kopacz erzielt sein erstes Tor.

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Oldenburg und dem FC Ingolstadt fuhren die Schanzer einen wichtigen 3:0-Auswärtserfolg ein.

„Der Gegner war nicht leicht zu bespielen“, sagte David Kopacz, der sein erstes Pflichtspieltor für die Schanzer erzielte, und nannte die Gründe für den Sieg: „Wir kamen aus einer kompakten Defensive, hatten eine gute Struktur und erzielten dann vorne die Tore.“

Schon vor dem Spiel wussten die Oberbayern, dass sie nach den Siegen des TSV 1860 München und des SV Elversberg am Samstag unter Zugzwang standen, um die direkten Aufstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Folglich gingen die Schanzer von Anfang an den Gegner hoch an und versuchten gleich in den ersten Minuten, das erste Tor zu erzielen. Die erste Chance gehörte jedoch den Oldenburgern. Nach einem Querpass von Flügelspieler Kebba Badje stand Rafael Brand alleine vor Ingolstadts Schlussmann Marius Funk. Dieser konnte mit einer Glanztat aber die Null halten. Nur kurz darauf stellte der FCI den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf und traf in Person von Pascal Testroet in der zehnten Spielminute zum 0:1. Nach einer Flanke von Außenverteidiger Marcel Costly köpfte Testroet erst noch den Rücken seines Gegenspielers an, den Abpraller verwertete er jedoch unhaltbar links oben. Danach verflachte die Partie etwas und es kam zu weniger Torannäherungen, bis Kopacz in der 21. Minute das 0:2 erzielte. Pascal Schmidts Flanke wurde erst noch abgefangen, doch Arian Llugiqi erkämpfte sich den zweiten Ball und legte auf Kopacz ab, welcher aus elf Metern rechts unten einschob.

FC Ingolstadt: Marcel Costly trifft zum 3:0

Vor der Halbzeit kam Ex-Ingolstadt-Stürmer Patrick Hasenhüttl noch zur Chance auf den Anschlusstreffer, vergab jedoch aus aussichtsreicher Position per Kopf (33.). Insgesamt waren die Schanzer zur Halbzeit verdient in Führung aufgrund der Konsequenz vor dem Tor und der guten Abwehrleistung. Seinen Anteil daran hatte Nikola Stevanovic, der in der Innenverteidigung den gelbgesperrten Visar Musliu vertrat. „Ich haben mich sehr über die Chance gefreut, in der Startelf stehen zu dürfen“, sagte er. Das ganze Team habe „sehr gut und diszipliniert“ gespielt.

Auch nach der Pause war der FCI wacher und drückte auf die Entscheidung. In der 51. Minute kombinierten sich die Oberbayern durch die Hälfte des VFB, bis der Ball bei Testroet landet, welcher sofort auf Costly weiterleitete. Dieser behielt im „eins gegen eins“ gegen VfB-Torhüter Pelle Boevink die Nerven und schob rechts unten zum 0:3 ein. Danach kontrollierten die Schützlinge von Rehm die Partie und hatten in der 57. Minute sogar noch die Chance zum 0:4. Boevink entschärfte einen Kopfball von Testroet jedoch noch auf der Linie. In der Folge hielten die Ingolstädter den VfB weitgehend vom eigenen Tor weg und hatten in der 90. Minute noch die letzte Chance der Partie. Nach guter Vorarbeit des eingewechselten Jalen Hawkins konnte der ebenfalls neu in die Partie gekommene Justin Butler die Vorlage aber nicht verwerten.

FC Ingolstadt ist nun Tabellendritter

Damit rückten die Schanzer auf den dritten Tabellenplatz vor. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ausgang“, meinte Stevanovic nach dem dritten Sieg in Folge. „Jetzt wollen wir in den letzten vier Spielen vor der Winterpause natürlich so weitermachen.“ Am kommenden Sonntag (14 Uhr) steht zunächst das Heimspiel gegen Viktoria Köln an.

VfB Oldenburg Boevink – Ndure, Appiah, Steurer, Plautz – Zietarski – Starke (57. Adetula), Krasniqi (64. Kaissis) – Badjie (57. Bookjans), Brand (57. Möschl) – Hasenhüttl (75. Schäfer)

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Stevanovic, Brackelmann, Franke – Sarpei – Kopacz (77. Hawkins), Preißinger (46. Linsmayer), Llugiqi (85. Antonitsch) – Testroet (67. Butler), P. Schmidt (67. Doumbouya)

Schiedsrichter Cristian Ballweg (Mannheim) – Zuschauer 4000 Tore 0:1 Testroet (9.), 0:2 Kopacz (22.), 0:3 Costly (50.)