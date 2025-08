Donaumoos-Open: Ein Turnier-Wochenende für die Geschichtsbücher

Dieses Turnier-Wochenende wird wohl in der Geschichte der Tennis-Abteilung des SV Karlshuld einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zahlreiche Platzregen, heftige Graupel- und Hagelschauer waren am Freitag an der Tagesordnung. Der Samstagvormittag begann dann mit Dauerregen, sodass die Verantwortlichen zahlreiche Spiele in die Hallen nach Neuburg und Pöttmes verlegen mussten. Am Sonntag konnten dann alle Finalspiele der „Donaumoos-Open“ bei trockenem Wetter und voll besetzter Terrasse stattfinden. Knapp 150 Zuschauer sahen wohl die besten und spannendsten Endspiele der vergangenen Jahre.

Herren 40 : Dieser Wettbewerb wurde vom DTB auf ein Senioren-Turnier der Kategorie S5 aufgewertet und lotste damit wieder viele Spitzenspieler ins Donaumoos. Der top gesetzte Stefan Bald (DR 91) vom TV Fürth 1860 musste schon in der ersten Runde seine Koffer packen. Nicht viel besser ging es für den an „Zwei“ gesetzten Fabian Rasch (DR 128) von der SB Bayern 07 Nürnberg. Er musste verletzungsbedingt aufgeben. Matthias Schebitz (DR 178) vom SV Weichering setzte sich gegen Alexander Fuchs (LK 4,9/SpVgg Langenbruck) in einem kuriosen Spiel mit 6:4, 0:6 und 10:8 durch. Im Halbfinale unterlag er dann dem späteren Sieger Christophe Piot (LK 4,5) vom TC Neutraubling. Dieser musste im Finale sein ganzes Können aufbringen, um seinen Kontrahenten Henrik Helm (DR 159) vom TC Noris WB Nürnberg nach langen Grundlinien-Duellen mit 6:4, 2:6 und 10:7 zu besiegen.

Herren B : Diese Kategorie wurde wie immer von Akteuren mit Leistungsklasse 7,0 bis 25,0 gespielt. Hier meldeten jedoch nur 25 Akteure. Turnierleiter Wolfgang Prummer nannte als Grund, dass der sogenannte Premiumnachlass in Höhe von fünf Euro seit 1. April nicht mehr gewährt wird. Zudem muss die zusätzliche Turnierlizenz beim DTB (20 Euro Jahresgebühr) beantragt werden, um sich überhaupt noch bei Turnieren anmelden zu dürfen. „Diese Regelung sollte unbedingt nochmals überdacht werden, da der DTB und seine Landesverbände sicherlich andere Finanzierungslösungen hätten“, so Prummer.

Hatte in der Herren-B-Konkurrenz letztlich knapp die Nase vorn: Johannes Eibel vom TC Schrobenhausen. Foto: Roland Geier

Die Setzliste wurde von Thomas Sterzik (LK 7,3) vom TC Neuburg angeführt. Er wurde bis zum Halbfinale kaum gefordert und musste sich dort dem späteren Sieger Johannes Eibel (LK 11,7) vom TC Schrobenhausen geschlagen geben. Nach eigenen Matchbällen unterlag er mit 4:6, 6:3 und 11:9. Eibel musste schon in seinem Viertelfinale gegen Markus Wittmann (LK 9,8) vom SV Karlshuld Matchbälle abwehren und gewann 4:6, 6:2 und 11:9. Im Endspiel blieb er seiner Linie treu, spielte lange Grundlinien-Duelle und zermürbte damit auch seinen Gegner vom TC Neuburg, Richard Stautner (LK 8,5/Nummer fünf der Setzliste). Dieses Finale bot Spannung bis zum Schluss und wurde von den Fans aus Neuburg und Schrobenhausen in eine „Daviscup-Atmosphäre“ verwandelt. Sogar Landrat Peter von der Grün schaute zwischen zwei Terminen kurz auf der Anlage vorbei und bedauerte, dass er als leidenschaftlicher Tennisspieler dieses Jahr nicht teilnehmen konnte. Das Endergebnis von 6:4, 6:7 und 11:9 für Eibel spricht für sich.

Herren A: Hier waren 30 Akteure angetreten, um sich den Siegerpokal, die Ranglistenpunkte und das Preisgeld zu sichern. Im Vergleich zu den Vorjahren hatten nicht so viele Ranglistenspieler gemeldet, was aber auch an den zeitgleich stattfindenden höher dotierten Turnieren in Waging und Marktheidenfeld lag. Der top gesetzte David Eichenseher (DR 89) von der DJK Willprechtszell war in den ersten Runden nicht sonderlich gefordert und zog locker ins Halbfinale ein. Sein Kontrahent Ben Brandl (DR 267) vom TC Friedberg setzte sich ebenfalls deutlich in seinen Paarungen durch und wollte auch ins Finale, nachdem er in den vergangenen Jahren kein Glück hatte. Allerdings war Eichenseher, der für den TC Siebentisch Augsburg in der Regionalliga spielt, der erwartet schwere Gegner und überzeugte beim 6:1 und 6:1. Alexander Fellinger (DR 497) vom TC Rot-Blau Regensburg traf im anderen Halbfinale auf den noch 17-jährigen Aiden Spoolder (DR 237) vom TC Rot-Weiß Freising. Der junge Bursche spielte wie eine Ballwand und brachte jeden Schlag zurück. Mit seiner krachenden Vorhand konnte er ständig punkten und zog mit 6:2 und 6:3 ins Finale ein.

Musste sich im Endspiel der Herren-A-Konkurrenz geschlagen geben: Aiden Spoolder vom TC Rot-Weiß Freising. Foto: Roland Geier

Im Endspiel zeigten Eichenseher und Spoolder den begeisterten Fans, dass auch bei einem Aktiven-Turnier der Kategorie 6 hochklassiges Tennis geboten wird. Es war eines der besten und spannendsten Duelle in den zurückliegenden Jahren. Im ersten Satz fand Eichenseher nicht ins Spiel und lag rasch mit 0:3 hinten. Er wurde aber immer souveräner und drehte diesen zu seinen Gunsten (6:4). Im zweiten Durchgang agierte Spoolder immer stärker und holte sich diesen verdient mit 6:4. Somit ging es in den Match-Tiebreak. Auch hier spielten die Kontrahenten sehenswerte Punkte und hämmerten ihre Vorhand bis kurz vor die Grundlinie. Einige leichte Fehler von Spoolder brachten Eichenseher einen kleinen Vorsprung, welcher bis zum Schluss reichte (10:5). Damit konnte er sich zum ersten Mal in die Siegerliste der Donaumoos-Open eintragen. (prum)

Ergebnisse ab Halbfinale im Überblick:

Herren 40, Halbfinale : Piot - Schebitz 6:1, 7:5; Helm - Schneider 6:1, 6:0. - Finale : Piot - Helm 6:4, 2:6, 10:7.

Herren B, Halbfinale : Eibel - Sterzik 4:6, 6:3, 11:9; Stautner - Wäcker 1:6, 6:4, 10:6. - Finale : Eibel - Stautner 6:4, 6:7, 11:9.

Herren A, Halbfinale : Eichenseher - Brandl 6:1, 6:1; Spoolder - Fellinger 6:2, 6:3. - Finale : Eichenseher - Spoolder 6:4, 4:6, 10:5.