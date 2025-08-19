ERCI-Neuzugang Peter Abbandonato: Berlin und Mannheim statt Jamaika und Libanon

Libanon, Jamaika, Puerto Rico und Griechenland: Wer mit diesen Länder-Namen konfrontiert wird, dürfte sie in erster Linie mit Dingen wie gutes Essen, Reggae-Musik, Rastafari-Kultur, Rum, herrlichen Strände oder archäologischen Stätten in Verbindung bringen. Aber Eishockey? „Ehrlich gesagt konnte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen“, sagt Peter Abbandonato mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dass der Neuzugang des ERC Ingolstadt eines Tages im Trikot der griechischen Eishockey-Nationalmannschaft einmal auf dem Eis stehen würde, galt aufgrund seiner griechischen Wurzeln (Abbandonato: “Meine Mutter ist zwar in Kanada geboren. Aber ihre komplette Familie stammt aus ursprünglich aus Griechenland, wodurch ich selbst auch fließend Griechisch spreche.“) nicht unbedingt als völlig ausgeschlossen. Dann aber gegen - gelinde ausgedrückt - „exotische“ Mannschaften aus Jamaika, Puerto Rico und dem Libanon?

„Ich habe in diesem Jahr einen Anruf vom Nationaltrainer und GM Griechenlands bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem sogenannten Challenge-Turnier im Sommer für das Nationalteam zu spielen. Aufgrund der Tatsache, dass es auch noch in Montreal ausgetragen wurde, habe ich sofort zugesagt“, berichtet Abbandonato, der im Übrigen durch seinen Vater auch italienische Wurzeln besitzt. Warum dieses Turnier letztlich in seinem Geburtsland Kanada und nicht etwa bei einer der vier teilnehmenden Nationen ausgetragen wurde, ist für den 27-Jährigen schnell erklärt: „Keiner dieser vier Länder hat eine geeignete Eishalle, welche groß genug wäre, um dort Fünf-gegen-Fünf zu spielen. Deshalb finden diese Veranstaltungen immer in anderen Ländern statt.“ Dass das spielerische Niveau „nicht wirklich sonderlich hoch“ war, kam für Abbandonato indes nicht wirklich überraschend - auch wenn alle vier Mannschaften mit jeweils zahlreichen nordamerikanischen Akteuren aufgelaufen seien. „In erster Linie geht es darum, dass diese Nationen auch eine Möglichkeit haben, sich entsprechend zu präsentieren und Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn es sportlich sicherlich nicht allergrößte Herausforderung war, hat es mir auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht - zumal es ja auch gute Trainingseinheiten waren, um für meine neue Aufgabe beim ERC Ingolstadt in Schwung und Form zu kommen.“

Anstrengende Einheit: Peter Abbandonato (vorne) und seine Teamkollegen vom ERC Ingolstadt pusten kurz durch. Foto: Dirk Sing

Dass bei den Panthern, mit denen er sich in dieser Woche im Trainingslager in Latsch befindet, ein deutlich höheres spielerisches, körperliches und taktisches Niveau vorherrscht, davon konnte sich der gelernte Center, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, in den ersten Wochen sowohl bei den Trainings als auch ersten beiden Testspielen gegen die Nürnberg Ice Tigers (3:4) und Straubing Tigers (1:3) bereits überzeugen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben - und zwar auf als auch neben dem Eis“, meint Abbandonato und ergänzt: „Jeder in unserem Team ist bereit, hart für den Erfolg zu arbeiten. Und das ist schließlich auch die Grundvoraussetzung dafür, um seine Ziele zu erreichen.“

Trainingslager als wichtiger Mosaikstein

Ein wichtiger Mosaikstein im Laufe der mehrwöchigen Saisonvorbereitung ist dabei auch der mittlerweile schon traditionelle einwöchige Abstecher nach Südtirol. Neben schweißtreibenden Übungseinheiten auf und neben dem Eis steht auch der eine oder andere gemütliche Mannschaftsabend auf dem Programm. „Gerade für uns neue Spieler ist ein solches Trainingscamp zu Beginn einer Vorbereitung eminent wichtig. Normalerweise geht man nach einem Training in der Regel nach Hause. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier sehr viel Zeit gemeinsam verbringen, lernen wir uns auch persönlich viel besser kennen - was sich wiederum positiv auf die Teamchemie auswirkt“, weiß Abbandonato, der diesbezüglich vor nicht allzu langer Zeit schon deutlich schwierigere Voraussetzungen und Herausforderungen zu meistern hatte. Nachdem der flinke Linksschütze zwischen 2019 und 2024 für die Syracuse Crunch, Laval Rockets, Chicago Wolves und Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der American Hockey-League (AHL) auf Torejagd gegangen war, entschied er sich zur Saison 2024/25 erstmals für ein Engagement über dem „großen Teich“! Sein Ziel: Mikkelin Jukurit in der ersten finnischen Liga!

Voller Einsatz: Panther-Stürmer Peter Abbandonato während der Trainingseinheit am Dienstag im Eisstadion Latsch. Foto: Dirk Sing

„Zu Beginn meiner Profikarriere war ich in Nordamerika schon auf mich alleine gestellt und es daher auch gewohnt, für mich zu kochen oder meine Wäsche zu waschen. Aber wenn du dann zum ersten Mal in Europa und plötzlich mit vielen neuen Sachen wie beispielsweise den unterschiedlichen Regeln beim Autofahren oder dem Zeitunterschied konfrontiert bist, ist das nochmals etwas ganz anderes“, sagt Abbandonato. Erschwerend kam hinzu, dass seine Verlobte in den ersten Monaten noch daheim in Nordamerika geblieben war. „Nach dem Training bin ich meistens sofort nach Hause gegangen, wo ich dann ganzen Tag alleine verbracht habe. Vor allem mental war das für mich alles andere als einfach, auch wenn sich meine Mitspieler sowie die Vereins-Verantwortlichen grundsätzlich sehr um mich bemüht haben“, verrät der Angreifer, der darüber hinaus noch mit einer weiteren (typisch finnischen) Gegebenheit zu kämpfen hatte. „Im Sommer ist Finnland definitiv ein großartiges Land. Aber im Herbst und Winter, wenn dort Eishockey gespielt wird, scheint nur maximal drei Stunden die Sonne. Ansonsten ist es dunkel. Das ist schon wirklich sehr hart.“

Peter Abbandonato strahlt mit der Sonne um die Wette

Kein Wunder, dass der Laval (Quebec) geborene Kanadier bereits während seiner ersten knapp drei Wochen beim ERC Ingolstadt stetig mit der Sonne um die Wette strahlt. „Ich fühle mich auf alle Fälle sehr wohl hier“, schwärmt Abbandonato und erklärt: „Wenn in deinem Team bereits eine größere Anzahl an nordamerikanischen Spielern da ist, macht es eine die Integration auf alle Fälle deutlich leichter und angenehmer. Auch was ich bislang von der Stadt und Umgebung gesehen habe, gefällt mir extrem gut.“ Rein sportlich betrachtet, hat Abbandonato an seiner Wahl „Pro ERCI“ ohnehin keine Zweifel: „Ich freue mich schon jetzt auf die Punktspiele in der DEL sowie die Partien in der Champions Hockey-League, da wir über ein sehr talentiertes und motiviertes Team verfügen.“ Dass es dabei künftig gegen Berlin, Mannheim, München, Kuopio oder Lausanne und nicht mehr gegen Jamaika, Puerto Rico und den Libanon geht, dürfte der Neu-Panther dabei sicherlich verschmerzen.