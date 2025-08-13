Ingolstadts Philipp Preto: „Möchte zu den Top-Fünf-Verteidigern im Team zählen“

Wenn Philipp Preto an seine vergangene erste Spielzeit beim ERC Ingolstadt zurückblickt, tritt ein zufriedenes Lächeln in sein Gesicht. „Ich würde schon sagen, dass es für mich ein sehr positives erstes Jahr war“, berichtet der 24-Jährige. „Meine Eiszeit hat sich im Vergleich zur vorangegangenen Saison in Bremerhaven nahezu verdoppelt. Ich habe Verantwortung übernommen und gezeigt, dass ich in der Deutschen Eishockey-Liga spielen kann“, so Preto weiter.

