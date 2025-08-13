Icon Menü
Philipp Preto, Verteidiger des ERC Ingolstadt, hat große Ziele

ERC Ingolstadt

Ingolstadts Philipp Preto: „Möchte zu den Top-Fünf-Verteidigern im Team zählen“

Beim ERC Ingolstadt hat der Kampf um die Stammplätze und Eiszeit begonnen. Dabei steckt sich Verteidiger Philipp Preto große Ziele. Erstes Testspiel am Freitag in Straubing gegen Nürnberg.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Möchte in seiner zweiten Saison beim ERC Ingolstadt den nächsten Entwicklungsschritt machen: Verteidiger Philipp Preto.
    Möchte in seiner zweiten Saison beim ERC Ingolstadt den nächsten Entwicklungsschritt machen: Verteidiger Philipp Preto. Foto: Johannes Traub

    Wenn Philipp Preto an seine vergangene erste Spielzeit beim ERC Ingolstadt zurückblickt, tritt ein zufriedenes Lächeln in sein Gesicht. „Ich würde schon sagen, dass es für mich ein sehr positives erstes Jahr war“, berichtet der 24-Jährige. „Meine Eiszeit hat sich im Vergleich zur vorangegangenen Saison in Bremerhaven nahezu verdoppelt. Ich habe Verantwortung übernommen und gezeigt, dass ich in der Deutschen Eishockey-Liga spielen kann“, so Preto weiter.

