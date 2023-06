Ein Erfolg für die Geschichtsbücher für den RV Burgheim

6er-Team des Radfahrervereins Burgheim holt beim Bundespokal den zweiten Platz und qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft. Auch ein zweites Team ist dort mit dabei.

Am vergangenen Wochenende fand für die beiden Elite-Einrad-Mannschaften des Radfahrervereins (RV) Burgheim der Bundespokal im Kunst- und Einradfahren im nordrhein-westfälischen Lengerich statt. Bei diesem starten bundesweit die besten Mannschaften und können sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Zuerst startete in der Disziplin 4er Einrad Elite Frauen die Mannschaft mit Julia Reinold, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl, trainiert von Elena Faller und Magdalena Treiber. Das konsequente und fleißige Training zahlte sich nun endlich aus, da die vier eine nahezu fehlerfreie Darbietung zeigten und somit von 143,20 Punkten 126,80 holten. Durch einen Wertungsfehler des Kampfgerichtes, der sich erst nach Ende der Disziplin herausstellte, erreichten sie dann den elften Platz von insgesamt 23 Mannschaften und qualifizierten sich problemlos für die deutsche Meisterschaft.

RV Burgheim gelingt Überraschung

Die große Überraschung war dann die 6er-Mannschaft mit den Sportlerinnen Annika Braumandl, Susanne Gerritsen, Julia Reinold, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl. In der Vorrunde erreichte das Team den dritten Platz und schaffte es nach einer hervorragenden Darbietung sogar in das Finale des Bundespokals, in dem die besten drei Mannschaften aus Deutschland noch mal gegeneinander antreten dürfen.

Im Finale erreichte das Team dann den zweiten Platz mit einer Bestleistung von 131,95 ausgefahrenen Punkten. Der RV Burgheim trat im Finale gegen die Mannschaften aus Antrup-Wechte und Aach an. Alle Teams im Finale qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft vom 21. bis 23. Juli in Nufringen.

Dieser Erfolg wurde nach der Siegerehrung gebührend gefeiert und wird definitiv in die Geschichte des Radfahrervereins eingehen. Bis zur deutschen Meisterschaft trainieren die beiden Teams konsequent weiter und hoffen, dort gleiche Erfolge erreichen zu können. Tickets für das Event in Nufringen (Nähe Stuttgart) gibt es unter tickets.dm2023@rsvo.de zu erwerben.