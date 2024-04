Radfahrerverein Burgheim überzeugt bei oberbayerischer Meisterschaft

Drei Mannschaften und acht Kunstradfahrer des Radfahrervereins Burgheim haben an der oberbayerischen Meisterschaft teilgenommen. Wie sie dabei abgeschnitten haben.

Für drei Mannschaften und acht Kunstradfahrer des Radfahrervereins Burgheim hat die oberbayerische Meisterschaft des Kunst- und Einradsports für Schüler in München stattgefunden.

In der Disziplin 4er Einrad starteten Julia Loge, Josephine Kroll, Leandra Dirschinger und Fabiana Rothkopf, die von Julia Reinold und Lenya Kimmerling trainiert werden. Die Mannschaft lieferte eine außerordentlich gute Leistung. Mit der seit einigen Monaten eingeübten Kür erreichte sie den zweiten Platz und qualifizierten sich problemlos für die bayerische Meisterschaft, welche am 5. Mai in derselben Turnhalle stattfindet.

Als Nächstes starteten Anna Hugl, Franziska Appel, Emelie Stöckl, Sophia Zach, Marlene Mayr und Eva Wittwer in der Disziplin 6er Einrad, trainiert von Larissa Kraus. Sie absolvierten ihre erste Meisterschaft mit Bravour. Für besonders gute Haltung erhielten sie sogar vom Kampfgericht großes Lob. Durch eine ausgefahrene Punktzahl von 51,61 dürfen sie ebenfalls bei der bayerischen Meisterschaft antreten. Trotz Nervosität behielten sie die Nerven, zeigten ihr Können und erreichten ebenso den zweiten Platz in ihrer Disziplin.

6er-Mannschaft schafft Qualifikation

Als letzte Einradgruppe dieses Tages zeigte die 6er-Mannschaft von Lisa Schmid und Elena Faller mit Sophia Loge, Julia Loge, Sophia Appel, Hannah Reitschuster, Veronika Hofgärtner und Pia Roller ihr Können. Sie treten das letzte Jahr in der Altersklasse Schüler an und haben sich dieses Jahr viel vorgenommen. Sie bauten viele Rückwärts-Elemente ein und hatten deshalb sehr zu kämpfen. Trotzdem qualifizierte sich die Mannschaft für die bayerische Meisterschaft im Mai und erreichte den ersten Platz.

Als erster Starter im Kunstradsport fuhr die neunjährige Kira Mieter. Sie hatte sich als großes Ziel die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft gesetzt. Diese war etwas zu hoch angesetzt, wodurch sie aufgrund von Nervosität bei einer sonst sicheren Übung am Anfang stürzte und somit knapp die Qualifikation verfehlte. Ansonsten fuhr sie aber alle Übungen ohne gravierende Fehler aus. Allen Respekt davor, wenn man mit neun Jahren so einen Fehlstart wegstecken kann.

Sportlerinnen überzeugen

Lisa Ruthemeier zeigte auf ihrem Kunstrad ihr Können und fuhr eine spitzen Kür ohne viel Abzug des Kampfgerichts. Sie fuhr mit einer sauberen Haltung und schnellem Tempo, woran die Kampfrichter nichts auszusetzen hatten. Julia Bauer fuhr bis zum Schluss fast fehlerfrei und zeigte keinerlei Unsicherheiten. Kurz vor Schluss jedoch leistete sie sich einen kleinen Sturz durch den Zeitdruck. Trotz dieser Abzüge zeigte Julia Bauer fast eine neue Bestleistung. Lucia Hackenberg hat sich dieses Jahr große Ziele gesetzt mit einigen schweren Übungen und fuhr damit mit minimalen Abzügen dennoch einen sauberen Reigen. Enja Klein beeindruckte durch viele schwierige, jedoch fehlerfreie Übungen das Kampfgericht. Mit weniger als einem Punkt Abzug konnte sie sich noch vor einigen Sportlern platzieren, welche eine höhere Punktzahl aufgestellt hatten.

Mia Kern hatte viele neue Übungen im Programm. Nicht alle gelangen ohne Fehler, welche aber zu verkraften sind. Übungen, die im Training bei ihr noch nicht immer sicher klappten, fuhr sie an der Meisterschaft allerdings ohne Probleme. Nele Kern ist immer noch eine der jüngsten in ihrer Disziplin, jedoch nicht zu unterschätzen. Sie absolvierte fast alle Übungen fehlerfrei und bekam am Ende nur 0,2 Punkte Abzug, worauf sie mehr als stolz sein kann. Sie wird in der Zukunft einige Gegner hinter sich lassen. Für die 2er-Kunstrad-Gruppe Bauer-Hackenberg ist es die erste richtige Meisterschaft. Sie fahren erst wenige Wochen zusammen, jedoch zeigte sich diese Unerfahrenheit in der Disziplin keineswegs. Auch bei den beiden kann man in der Zukunft sehr gespannt sein.