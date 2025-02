Drei Titel für den Radfahrerverein Burgheim

Drei Mannschaften des Radfahrervereins Burgheim haben an der oberbayerischen Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren für Junioren und Elite teilgenommen. In einer neu gebauten Turnhalle in München, welche vor 14 Wochen eröffnet wurde, herrschten optimale Voraussetzungen für die Sportlerinnen.

Zuerst startete in der Disziplin 4er Einrad Frauen die Mannschaft mit Larissa Kraus, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl, trainiert von Elena Faller und Magdalena Treiber. Das Team zeigte eine ausgezeichnet gute Leistung, holte sich den oberbayerischen Meistertitel und qualifizierte sich problemlos für die bayerische Meisterschaft.

Weiter ging es im Programm mit der Junioren-Mannschaft. Sophia Appel, Veronika Hofgärtner, Sophia Loge, Julia Loge, Hannah Reitschuster und Pia Roller starteten zum ersten Mal in dieser Altersklasse. Nach vielen Trainingseinheiten und hoher Motivation für die Saison gingen die Juniorinnen sehr nervös auf die Wettkampffläche.

Anspruchsvolle Kür des Radfahrervereins Burgheim

Mit einer sehr anspruchsvollen Kür zeigte das Team eine souveräne Leistung und erreichte den ersten Platz, auch wenn sich die TSV´lerinnen ein besseres Gesamtergebnis gewünscht hätten. „Die Mädels können wirklich stolz auf ihre Leistung sein“, sagt Trainerin Lisa Schmid. Die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft hat das 6er-Team erreicht. Diese findet am Sonntag, 16. März, in Reuth statt.

Außerdem waren die Sportlerinnen Annika Braumandl, Susanne Gerritsen, Julia Reinold, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl in der Disziplin 6er Einrad Elite Frauen am Start. Das Team zeigte eine hervorragende Darbietung und startete erfolgreich in die Saison. Auch diese Mannschaft holte sich den oberbayerischen Meistertitel und qualifizierte sich für die bayerische Meisterschaft. (jr)