Erfolg für drei Neuburger Rasenkraftsportler

Plus Erwin Kettl, Helmut Fleißner und Günter Selhuber starteten für den SV Zuchering. Neben zwei Einzeltiteln gab es auch einen überraschenden 3. Platz in der Mannschaftswertung. Das hat man auch einem „Opfer“ des Oldies zu verdanken.

