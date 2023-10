Der Skiclub Rennertshofen geht mit einem neuen „Chef“ in die neue Saison

Nach zwölf Jahren an der Vorstandsspitze des Skiclubs Rennertshofen übergibt Werner Marx sein Amt an Erwin Steib. Bei der Hauptversammlung blickt der 1355 Mitglieder starke Verein unter anderem auf das vergangene Jahr zurück.

Einer der größten Skiclubs in Oberbayern hat einen neuen Vorsitzenden: Nach zwölf Jahren an der Spitze der Vorstandschaft des Rennertshofener Skiclubs hat Werner Marx das Amt abgegeben. Zum neuen „Chef“ wurde Erwin Steib gewählt. Der 64-Jährige ist im Skiclub und auch im Vorstand wahrlich kein Unbekannter. Seit 30 Jahren engagierte er sich als Beisitzer.

In seiner letzten Hauptversammlung als Vereinsvorsitzender stellte Marx nach einem kurzen Rückblick die Vereinsdaten vor. „Mit 70 Jahren muss man auch mal aufhören können – nicht mit dem Skilaufen, aber aus dem Vorsitz ziehe ich mich zurück.“ Marx dankte allen für die „tolle Zusammenarbeit“. Als Abschiedsgeschenk erhielt er vom Ehrenvorsitzenden Hans Wozar sowie stellvertretenden Vorsitzenden Thorsten Stülp neben der obligatorischen Flasche Wein auch einen Gutschein für die Mehrtagesfahrt, die von 3. bis 6. Januar stattfinden wird.

Interesse ist zurückgegangen

Nach der Pandemie sei man im vergangenen Winter endlich wieder zum Skifahren gekommen. Allerdings ist das Interesse stark zurückgegangen. So mussten drei von vier geplanten Mittwochsfahrten abgesagt werden. Und zu den Kurstagen fuhr der Verein mit drei Bussen – nicht wie früher mit vier oder fünf. Corona hat dem Verein auch Mitglieder gekostet. Waren es 2021 über 100 Kündigungen, verzeichnete der Klub heuer 20 und hat nun 1355 Mitglieder. Eine immer noch stolze Zahl, von denen 37 im Kegelheim den Worten ihres scheidenden Vorsitzenden lauschten. Dies klingt zwar nach wenig, Man müsse aber bedenken, dass man alle gar nicht aufnehmen könne und dass viele der Mitglieder inzwischen weiter weg von der Marktgemeinde leben.

Den harten Kern bildet die Gruppe der Skilehrerinnen und Skilehrer. Auf die abgelaufene Saison blickte der Leiter dieses Teams in der Ski- und Snowboard-Schule des Vereins, Torsten Wunderlich, zurück. Neben der Ausbildungsfahrt im November 2022 zum Stubaier Gletscher mit 22 Lehrerinnen und Lehrern, wurde an vier Skikurstagen anfänglich 75 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer unterrichtet – davon 59 Ski-Kinder, elf Ski-Erwachsene und fünf Snowboard-Schüler. Die Anmeldezahlen waren deutlich geringer als in der Vor-Corona-Saison. Der Vorstand und der Skischulleiter hatten sich aber bereits im Vorfeld für einen insgesamt geringeren Umfang entschieden, da ungewiss war, wie nach zwei Jahren Pause die Anmeldezahlen werden würden. Auch heuer werden während der Tagesfahrten wieder vier Schulungstage für die Skikurse angeboten.





Vorsichtiger Blick in die Zukunft

Bevor Marx die Vereinsführung abgab, durfte er noch Thea Burkhard und Peter Appel für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit in Abwesenheit ehren. Außerdem erhielten fünf Mitglieder die Ehrennadel für 30 Jahre und 24 Mitglieder für 20 Jahre Zugehörigkeit.

Auch der neue Vorsitzende blickt, was das Angebot der Skifahrten des Vereins angeht, vorsichtig in die Zukunft. „Die Kosten für die Liftkarten und auch für die Busfahrten haben seit der Zeit vor Corona enorm angezogen.“ Steib ist begeisterter Skifahrer. Wie lange er schon Mitglied beim Skiclub ist, könne er gar nicht genau sagen („So um die 37 Jahre, glaub ich“). Als Aushilfslehrer war und ist er auch zukünftig immer da, wenn Not am Mann ist. Der 64-Jährige lebt seit 25 Jahren in der Marktgemeinde, ist verheiratet, hat zwei Kinder und auch schon ein Enkelkind. Da er sich in der Altersteilzeit befindet, bringt er die nötige Zeit für die Arbeit des Vorsitzenden eines solchen Vereins mit. „Und Harald Marx bleibt uns ja auch als Beisitzer erhalten. Wir haben nur die Positionen getauscht“, lachte Steib nach seiner einstimmigen Wahl am Freitagabend.

Programm des Skiclub Rennertshofen

Ski-Basar bei Sport Dünstl in Neuburg: 2. Dezember

Ski-Opening: 15. Dezember 2023

Tagesfahrten: 30. Dezember 2023; 13. Januar 2024 (1. Kurstag); 20. Januar 2024 (2. Kurstag); 31. Januar 2024 (3. Kurstag); 17. Februar 2024 (4. Kurstag); 2. März 2024.

Mittwoch-Fahrten: 10. Januar 2024; 31. Januar 2024; 28. Februar 2024

Neujahrsfahrt: 3. bis 6.. Januar 2024

Apres-Skifahrt: 24. Februar 2024