FC Rennertshofen feiert 75. Jubiläum

Mit einem Festgottesdienst weiht der Verein bei der Jubiläumsveranstaltung sein neues Sportgelände ein. Auch finden zahlreiche Fußballspiele statt. Der Gastgeber gewinnt dabei das Turnier der ersten Mannschaften.

Festgottesdienst Mit einem feierlichen Festgottesdienst, den Pfarrer Georg Guggemoos zelebrierte, wurde am Sonntag das neue FCR-Sportgelände offiziell eingeweiht. 17 Vereine und Verbände der Marktgemeinde zogen von der Ortsmitte aus zum neuen Sportgelände. Angeführt wurde der 400 Meter lange Zug von der Marktkapelle Rennertshofen, die auch den Festgottesdienst mit der Schubert-Messe musikalisch gestaltete. 400 Gläubige aus den verschiedenen Vereinen wohnten dem Gottesdienst bei. In seiner Predigt betonte Pfarrer Georg Guggemoos, wie wichtig Gemeinschaft in einem Verein sei. Dies gelte auch für die Kirchengemeinde. „Nur gemeinsam sind wir stark“, unterstrich der Rennertshofener Geistliche und bezog dies auch auf den katholischen Glauben. Im Anschluss an den Gottesdienst erteilte Guggemoos sowohl dem Sportheim, als auch dem gesamten Sportgelände seinen kirchlichen Segen.

Mit einem Festgottesdienst wurde das neue Sportgelände des FC Rennertshofen offiziell eingeweiht. Foto: Richard Abspacher









Sportgelände Schon einige Zeit vor dem Umzug des FC Rennertshofen in sein neues Domizil gegenüber der Ortschaft Trugenhofen, erwarb die Firma Kettlitz-Chemie das ehemalige Sportgelände des FCR von der Gemeinde Rennertshofen, die mit dem Fußballclub einen jahrzehntelangen Pachtvertrag vereinbart hatte. Der Geschäftsführer der Firma Kettlitz, Christian Hoppe, hatte den Wunsch, dieses im Norden an seine Firma angrenzende Grundstück zu erwerben, um Expansionsmöglichkeiten für seine Firma zu schaffen. Der FC Rennertshofen war sehr erfreut und glücklich, als er erfuhr, dass Christian Hoppe sich gerne mit einer sehr großzügigen finanziellen Spende am Sportheimbau beteiligen würde. Im Gegenzug wurde vereinbart, bei der Namensgebung der neuen FCR-Heimat die Firma Kettlitz hervorzuheben. Hierzu wurde bei den dreitägigen Feierlichkeiten des FCR nach dem Festgottesdienst die Tafel „Kettlitz Sportpark“ enthüllt und ebenfalls von Pfarrer Georg Guggemoos gesegnet.





Einweihung des Sportgeländes: (Von links) FCR-Vorsitzender Andreas Czerny, Geschäftsführer der Firma Kettlitz, Christian Hoppe und Pfarrer Georg Guggemoos. Foto: Richard Abspacher





Turnier Im ersten Halbfinale am Samstag standen sich die beiden Kreisklassisten TSG Untermaxfeld und SV Klingsmoos gegenüber. In einer ausgeglichen Partie setzte sich der SVK durch ein Tor von Max Steierl mit 1:0 durch. Im zweiten Halbfinale traf der Gastgeber auf den SC Ried. Der Kreisligist aus Rennertshofen dominierte das Spielgeschehen von Anfang an und ging noch vor der Pause nach zwei Treffern von Thomas Krämer mit 2:0 in Führung. Nach einem offenen Schlagabtausch in der 2. Hälfte kam der SCR kurz vor Schluss noch einen Elfmeter zugesprochen, den FCR-Keeper Manuel Fieger parierte.

Am Sonntag standen die Platzierungsspiele an. In der Partie um Rang drei ging der SC Ried bereits in der zweiten Spielminute durch ein Tor von Jonas Maillinger in Führung. Untermaxfeld glich in der fünften Minute durch Dominik Westermeier aus. Nachdem Ermon Sulejmani den SC Ried mit 2:1 in Führung gebracht hatte, erhöhte Mitte der ersten Hälfte wiederum Maillinger auf 3:1. Dass sich die TSG nicht geschlagen geben wollte, zeigte sie noch vor der Pause durch den Anschlusstreffer von Ray Bishop. Nach einem Eigentor des SC Ried endete das Spiel 3:3 und der Sieger musste im Elfmeterschießen ermittelt werden. Hier war die TSG Untermaxfeld die glücklichere Mannschaft und belegte somit Platz drei.

Das anschließende Finale gewann der FC Rennertshofen gegen den SV Klingsmoos mit 4:2. Der FCR ging durch Tobias Kruber in Führung, welche durch ein Tor von Max Steierl ausgeglichen wurde. Man merkte den FCR´lern an, dass sie vor heimischer Kulisse ihr eigenes Turnier unbedingt gewinnen wollten. Nach einer schönen Kombination über Kruber gelang Bernhard Wittmann noch vor der Pause der 2:1-Führungstreffer. Der FCR blieb weiter am Drücker und so konnte David Pickhard im Fünfmeterraum zum 3:1 einköpfen. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und kamen durch ein sehenswertes Freistoßtor von Tobias Narr zum Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit machte der FCR durch einen Treffer von Sebastian Schelchshorn nach schöner Vorarbeit von Kruber alles klar.

Frauen: FCR – SV Ehingen-Ortlfingen 1:2 Die neuformierte Damenmannschaft um Spielführerin Marie Czerny spielte gegen Ehingen/Ortlfingen. In einem ansehnlichen Spiel hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Hier waren zuerst die Gäste die Glücklicheren und gingen mit 2:0 in Führung. Die FCR-Damen steckten jedoch nie auf und kamen noch durch das Premierentor von Jule Dußmann zum 1:2-Anschlusstreffer. Mit etwas Glück wäre zum Schluss fast noch der Ausgleich geglückt.





Weitere Ergebnisse

F-2-Jugend: FCR – SG Burgheim/Illdorf/Straß 3:11

E-2-Jugend: FCR – FC Ehekirchen 9:3

C-Jugend: FCR – LG Donau Lech 4:2

B-Jugend: FCR – JFG Region Burgheim 2:2

F-1-Jugend: FCR – SG Bayerdilling/Staudheim 5:5

E-1-Jugend: FCR – FC Marxheim Gansheim 5:1

D-Jugend: FCR – FC Marxheim Gansheim 4:1

G-1-Jugend: FCR – FCR G2 4:1

AH: FCR – TSV Burgheim 0:3

Reserve: FCR – Untermaxfeld 2:2