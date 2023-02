Bech ist nicht zu stoppen: FC Ingolstadt gewinnt Spektakel in Saarbrücken

Der Däne erzielt beim 4:3-Sieg des FC Ingolstadt beim 1. FC Saarbrücken drei Tore. Die Schanzer gewinnen damit erstmals nach fünf Niederlagen in Folge. Erleichterung bei Guerino Capretti.

Der FC Ingolstadt hat den Abwärtstrend in der 3. Liga gestoppt. Am Samstag fuhren die Schanzer nach zuvor fünf Niederlagen in Folge einen 4:3-Sieg in Saarbrücken ein. Die Partie im Ludwigsparkstadion war eine Achterbahnfahrt, der FCI steckte auch nach zwei Rückständen nicht auf.

Vor allem Trainer Guerino Capretti fielen viele Steine vom Herzen. Der Nachfolger von Rüdiger Rehm an der Seitenlinie war mit zwei Niederlagen in seine Amtszeit gestartet. „Es war wichtig nach diesen schwierigen Wochen, das Spiel zu gewinnen. Es ist aller Ehren wert, dass wir die Partie gedreht haben“, sagte ein gelöster Capretti.

Der Coach veränderte seine Startelf auf vier Positionen. Felix Keidel, David Udogu, Patrick Schmidt und Jalen Hawkins rückten für Calvin Brackelmann, David Kopacz (gelbgesperrt), Valmir Sulejmani und Hans Sarpei (suspendiert) in die Startelf. Capretti und sein Team erlebten ab Anpfiff ein Auf und Ab. Der schnellen Führung durch Tobias Bech mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern in der ersten Minute folgte ein Doppelschlag der Saarländer. Nach einem Freistoß von Richard Neudecker, köpfte Luca Kerber unbedrängt zum Ausgleich ein (8.). Nur zwei Minuten später legte Kerber für Julian Günther-Schmidt in den Rückraum, der Saarbrücken in Führung brachte (10.). Die Partie stand auf dem Kopf. Der FCI brauchte einige Zeit, um sich zu sortieren. In der 36. Minute schepperte zweimal das Aluminium von Marius Funks Tor. Günther-Schmidts Kopfball ging an die Latte, der zweite Versuch von Bjarne Thoelke ebenfalls.

FC Ingolstadt geht erneut in Rückstand

Auch die zweite Hälfte begann konfus. Pascal Testroet nutzte einen unglücklichen Klärungsversuch von Pius Krätschmer per Volley zum Ausgleich (51.). Saarbrücken antwortete prompt und Funk stand im Fokus des Geschehens. Den Hackenschuss von Kerber klärte der Torhüter gut, ehe er bei der folgenden Ecke nicht gut aussah. Bei Kasim Rahibics Kopfball zur 3:2-Führung war Funk dran. Ihm gelang es aber nicht, den Ball übers Quergebälk zu befördern (54.). Doch im Vergleich zu den vergangenen Partien präsentierte sich der FCI nun kämpferischer und versuchte, die tief stehenden Saarbrücker zu fordern. In der 68. Minute fand Marcel Costlys Flanke am zweiten Pfosten den Kopf von Bech, der seinen zweiten Treffer im Spiel erzielte und somit für den erneuten Ausgleich sorgte. Doch der Däne hatte noch nicht genug. Zehn Minuten vor dem Ende schnürte er den Dreierpack! Testroet steckte den Ball an drei Saarbrückern vorbei zu Bech, der aus kurzer Distanz nur noch abschließen musste – 3:4! Bech zeigte in Richtung Saarbrücker mit drei Fingern seinen Dreierpack an und erhielt dafür von Schiedsrichter David Schlager die Gelbe Karte.

FC Ingolstadt bringt Führung über die Zeit

Doch die Saarländer steckten nicht auf. In der 89. Minute verfehlte ein Kopfball nur knapp das Tor. Dem Spektakel und dem Comeback stehen aber auch wieder zwei Gegentore nach Standardsituationen entgegen, die bereits in den vorigen Spielen die große Schwäche des FCI waren. Doch Capretti betonte vor allem die Teamleistung: „Die Art und Weise, wie wir die Zweikämpfe geführt haben und uns als Team präsentiert haben, waren die Schlüssel zum Erfolg. Es war ein Wechselbad der Gefühle, zwischen Verzweiflung bei den Standardgegentoren, Freude bei den Toren und Bestätigung.“ Felix Keidel und Dreierpacker Tobias Bech hob Capretti besonders für ihre Leistungen hervor.

Kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für den FC Ingolstadt mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen weiter.

1. FC Saarbrücken Batz – Thoelke, Boeder, Krätschmer (83. Steinkötter) – D. Ernst (76. Gaus), Gnaase, Rizzuto – Kerber, Neudecker (76. Zeitz) – Grimaldi (83. Cuni), Günther-Schmidt (52. Rabihic)

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Musliu, Schröck, Udogu – Linsmayer, Keidel – Bech (86. Stevanovic), Hawkins (67. Dittgen) – Testroet, P. Schmidt (77. Llugiqi)

Schiedsrichter Daniel Schlager (Rastatt) – Zuschauer – 7164 – Tore 0:1 Bech (1.), 1:1 Kerber (8.), 2:1 Günther-Schmidt (10.), 2:2 Testroet (51.), 3:2 Rabihic (54.), 3:3 Bech (68.), 3:4 Bech (80.)