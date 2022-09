Schiedsrichtergruppe Neuburg: Verstärkung zum richtigen Zeitpunkt

Die Schiedsrichtergruppe Neuburg kann nach ihrem Neulingslehrgang in Rohrenfels 15 neue Referees bei sich begrüßen.

Nach einem dreitägigen Wochenend-Lehrgang im Sportheim des SC Rohrenfels freut sich die Schiedsrichtergruppe Neuburg über 15 neue Unparteiische in ihren Reihen. Sehr zufrieden zeigte sich Obmann Jürgen Roth in diesem Jahr über die Qualität und das Interesse der angehenden Schiedsrichter. Alle Teilnehmer haben sowohl den Regeltest, welcher aus 30 Fragen bestand, als auch die Laufprüfung (1000 Meter in acht Minuten laufen) mit Bravour bestanden.

Erfreulich war auch die Tatsache, dass sich die Teilnehmerzahl im Hinblick zum vergangenen Jahr fast verdoppelt hatte. Es waren sogar noch zwei weitere Interessenten angemeldet, die aber nicht zum Lehrgang erschienen waren. Außerdem wurden zwei Schiedsrichter für benachbarte Schiedsrichtergruppen ausgebildet.

Bald können die neuen Regelhüter auf dem Platz stehen und ihre ersten Partien leiten. Angesichts des Rückgangs an Schiedsrichtern mussten in den vergangenen Wochen bereits einige Partien im Juniorenbereich unbesetzt bleiben. Die Verstärkung kommt daher zum richtigen Zeitpunkt. (hef)

Die neuen Schiedsrichter der Gruppe Neuburg: Thorben Adolph (FC Zell-Bruck), Martin Aschenheimer (FC Staudheim), Vera Bertele (SC Rohrenfels), Aleksandar Duranic (SV Wagenhofen), Edgar Fackelmann (SC Rohrenfels), Balduin Fischer-Stabauer (SpVgg Joshofen-Bergheim), Stefan Hammer (SpVgg Joshofen-Bergh.), Matthias Pacholski (SV Ludwigsmoos), Daniel Paula (FC Staudheim), Korbinian Schäfer (DJK Brunnen), Jasmin Schenk (SC Rohrenfels), Nelio Schlüter (BSV Berg im Gau), Andreas Stähr (TSV 1896 Rain), Daniel Strauch (DJK Brunnen), Pascal Slowik (FC Rennertshofen).

Für benachbarte Schiedsrichtergruppen wurden ausgebildet: Noah Mauß (SRG Nordschwaben/SV Kaisheim), Emmeran Schöller (SRG Ostschwaben/TSV Hollenbach).