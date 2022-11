Gruppe Neuburg ehrt besten Schiedsrichter und Verein

Plus Beim Kameradschaftsabend der Schiedsrichtergruppe Neuburg wird Fabian Hegener als bester Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet.Was er zu der Wahl sagt und wer bei der Abstimmung zum besten Verein 2022 am meisten Stimmen erhalten hat.

Die Präsentation des Schiedsrichter des Jahres gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten des traditionellen Kameradschaftsabends der Schiedsrichtergruppe Neuburg. Gespannt wartete das Publikum am Samstagabend im großen Festsaal des Gasthofs Daferner in Schönesberg auf die Verkündung. Dann öffneten die Moderatoren Manfred Häckel und Jonas Krzyzanowski den Umschlag mit dem Gewinner und verkündeten Fabian Hegener als Sieger.