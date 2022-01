Dietmar Schaal setzt sich die Vereinskrone auf

Der neuen Schützenkönig beim Zimmerstutzenverein Marienheim ist gekürt. Weitere Wettbewerbe wurden ausgetragen.

Was lange währt, wird endlich gut. Bereits im November 2021 wurde beim Zimmerstutzenverein Marienheim unter Einhaltung der Corona-Regeln das Königsschießen durchgeführt. Im Vorfeld gab es schon wilde Spekulationen, ob es einige Mitglieder, die schon immer König werden wollten, es dieses Jahr schaffen.

Bei Dietmar Schaal war dies der Fall und dementsprechend waren die Freude und der Jubel dann groß, dass er es nun endlich geschafft hat. Der Wettkampf war spannend, es musste sogar die Auswertmaschine zu Hilfe genommen werden. Schaal gewann mit einem Zehner. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bekam er die Kette von seinen Töchtern Brigitte Büchler (Vorjahreskönigin) und Heike Saibel (Schützenmeisterin) überreicht. Wurstkönig wurde Dieter Giebl, Brezenkönigin Gerdi Mader.

Bei der Jugend erreichte Kathl Müller mit 1609 Ringen (von 2000 Ringen) den ersten Platz und verteidigte damit ihren Titel erfolgreich. Zweiter und damit Wurstkönig wurde Lukas Skibowski mit 1138 Ringen.

Der Blatt’l-Pokal ging an Dieter Giebl, der Seniorenpreis an Rolf Reinwald und der Damen-Pokal an Brigitte Büchler.

Luftgewehr (Schützenklasse) 1. Robert Scheuermann (1916 Ringe)

2. Sabine Reichstein (1877) 3. Michael Heigl (1.815)

„Aufgelegt“-Schützen (Luftgewehr und Luftpistole) 1. Dieter Giebl (1950)

2. Robert Stoll sen. (1915)

3. Heinz Mader (18229

Luftpistole

1. Waldemar Saibel (1816) 2. Robert Scheuermann (1805) 3. Reinhold Saibel (1747)