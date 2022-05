Schützengau Pöttmes-Neuburg: Ehrung für die besten Schützen

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg hat seinen Rundenwettkampfabschluss gefeiert. Welche Sportlerinnen und Sportler in dieser Saison die stärksten Ergebnisse erzielt haben.

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg hat seinen Gau-Rundenwettkampfabschluss durchgeführt und dabei die besten Schützinnen und Schützen geehrt. Gastgeber der Veranstaltung waren die Schützenfreunde Burgheim.

Die Rundenwettkämpfe 2021/2022 waren erneut von der Corona-Pandemie geprägt. Einige Mannschaften zogen sich zurück, was zur Folge hatte, dass unter anderem die Gauoberliga C komplett abgesagt wurde. Trotz der schwierigen Situation zogen der Zweiter Gausportleiter Günter Koller und der Erste Gauschützenmeister Markus Mayr eine positive Bilanz. In den Grußworten des Ersten Schützenmeisters der Burgheimer Schützen Sigfried Schiele und des Zweiten Burgheimer Bürgermeisters Andreas Flath kam die Freude zum Ausdruck, dass endlich wieder Veranstaltungen möglich sind.

Bevor die Aufsteiger dann für ihre Leistungen geehrt wurden, wurde noch einmal kurz die Saison 2021/22 beleuchtet. Der Schießbetrieb konnte nur im Fernwettkampfmodus ausgetragen werden, um die Ansteckungsgefahr für die Aktiven zu minimieren. Weiter traten einige Sonderregelungen der Sportordnung in Kraft, um genügend Schützen in den einzelnen Wettkämpfen zur Verfügung zu haben. Auch konnten nur die Disziplin Luftgewehr und Luftpistole aufgelegt eine komplette Rundensaison abschließen, während bei allen anderen Disziplinen lediglich die Vorrunde geschossen und gewertet wurde.

Im Anschluss geehrt wurden an diesem Abend dann die Siegermannschaften in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Auflage Luftpistole, Auflage Luftgewehr, Zentralfeuer und KK Sportpistole. Mit fünf Aufsteigern waren die Tagbergschützen Gundelsdorf am stärksten vertreten, gefolgt von Tell Hollenbach mit vier Aufsteigern. Drei Aufsteigermannschaften kommen von Eintracht Ambach, Jennerwein Etting und Edelweiß Münster. Auch bei den ringbesten Schützen gab es eine Medaille. Besonders hervorgehoben wurde die beste Einzelschützin aus dem Gau. Hier brachte es Sonja Böck von Tell Hollenbach auf einen Ringdurchschnitt von 393,46 von insgesamt 400 möglichen Ringen und wurde mit viel Applaus bedacht.

Topschützen Luftgewehr von der Gauoberliga bis zur F-Klasse Simone Buchhart (Edelweiß Reicherstein, 386,29 Ringe), Sonja Böck (Tell Hollenbach, 393,46), Antonia Seemeier (SV 1906 Rohrenfels, 386,80), Andreas Rossmann (Jennerwein Etting, 380,25), Marco Winhart (Auerhahn Ried-Hessellohe, 387,90 Ringe), Britta Knikl (Tell Hollenbach, 272,40), Stefanie Josef (Alpenrose Grimolzhausen, 269,40), Jürgen Breit (Eichenlaub Unterstall, 274,00) und Katharina Heckl (Hubertus Joshofen, 280,88).

Luftpistole von der Gauliga bis zur F-Klasse Tobias Halbmeir (Edelweiß Münster, 367,40 Ringe), Thomas Schütz (Winterlust Staudheim, 360,40), Siegfried Wonka (Edelweiß Thierhaupten, 359,8), Waldemar Saibel (Zimmerstutzenverein Marienheim, 356,60), Wolfgang Leidl (Winterlust Straß, 355,50), Johann Heider (Edelweiß Münster, 352,80) und Stefan Gröbl (Usseltaler Trugenhofen, 346,25).

Luftpistole-Auflage in der Gauliga Adelheit Wagner (Schützenfreunde 1870 Burgheim, 296,10).

Luftgewehr-Auflage in der Gauliga Gottfried Schmid (Tagbergschützen Gundelsdorf) 318,43 Ringe.

KK-Sportpistole in der Gauliga und A-Klasse Thomas Horn (Edelweiß Thierhaupten, 264,00) und Wolfgang Thim (Kaiserburgschützen Oberhausen, 271,75).

Disziplin Zentralfeuer in der Gauliga Erich Heckmeier (Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker, 289,60).