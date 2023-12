Schützengau Pöttmes-Neuburg holt Bronze

Die Jungschützen des Gaus Pöttmes-Neuburg belegen beim Finale der Bezirksjugendscheibe den dritten Platz. Auch im Einzel werden Sieger gekürt.

Für die Jungschützen des Schützengaues Pöttmes-Neuburg führte der Weg zum Finale der Bezirksjugendscheibe in den Schützengau Freising. Am Ende entschieden 15 Ringe über die Top-Platzierungen auf dem Siegertreppchen. In einem spannenden Wettkampf holte sich die Gaujugend aus Pöttmes-Neuburg souverän die Bronzemedaille.

Bereits in der Früh waren die zwölf Jungschützinnen und Jungschütze mit der Gaujugendleitung, den Gautrainern und ihrer Fangemeinde ins verschneite Oberappersdorf gefahren, um sich mit sechs weiteren Gauen aus Oberbayern im Finale zu messen. Am Ende stand der Gau Ingolstadt mit 4011 Ringen auf Platz eins. Mit sieben Ringen weniger schaffte es der Gau Altötting (4004) auf Platz zwei. Mit 3996 Ringen sicherte sich der Gau Pöttmes-Neuburg den dritten Platz und verwies den Nachbargau Schrobenhausen mit zwölf Ringen Vorsprung letztlich auf Platz vier.

In den vier Altersklassen lieferten sich die 84 jungen Sportler tolle Wettkämpfe mit erstklassigen Ergebnissen. Zum Schluss wurden die besten Schützinnen und Schützen mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet. Vorgenommen wurden die Siegerehrungen vom 1. Bezirksjugendleiter Raphael Schwarz, 1. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner und 1. Bezirkssportleiter Joachim Franke.

Ergebnisse im Überblick

Schülerklasse: 1. Viktoria Amstadt 197 Ringe (98/99), Gau Ebersberg; 2. Martin Eder 197 Ringe (99/98), Gau Wasserburg-Haag; 3. Manuela Lehenmeier 194 Ringe (98/96) Gau Ingolstadt.

Jugendklasse 1. Romy Winkler 395 Ring (99/98/100/98), Gau Schrobenhausen; 2. Kerstin Wendlinger 388 Ringe (96/97/96/99), Gau Dorfen; 3. Anna Haberl 387 Ringe (96/97/97/97), Gau Pöttmes-Neuburg.

Juniorenklasse II 1. Elias Stelzl 394 Ringe (100/99/97/98), Gau Altötting; 2. Antonia Seemeier 393 Ringe (97/100/98/98), Gau Pöttmes-Neuburg; 3. Paula Sitzmann 391 Ringe (99/95/99/98), Gau Ingolstadt.

Juniorenklasse II 1. Agnes Schmidtner 398 Ringe (99/99/100/100) , Gau Altötting; 2. Laura Ammler 394 Ringe (99/97/98/100), Gau Pöttmes-Neuburg; 3. Nele Grimm 394 Ringe (97/98/100/99), Gau Schrobenhausen.

Mannschaftswertung im Finale Bezirksjugendscheibe 1. Gau Ingolstadt 4011 Ringe; 2. Gau Altötting 4004; 3. Gau Pöttmes-Neuburg 3996; 4. Gau Schrobenhausen 3984; 5. Gau Ebersberg 3946; 6. Gau Wasserburg-Haag 3933; 7. Gau Dorfen 3931.

Glücklich mit diesem Ergebnis im Gepäck machten sich Laura Ammler, Hannah Bayerle, Kilian Friedrich, Anna Gerstner, Anna Haberl, Michaela Haberl, Antonia Hofstetter, Ninive Mai, Mathilda Schneider, Antonia Seemeier, Shanaya Swistak und Kira Wöhr auf dem Heimweg. Sie konnten an die Erfolge von vor der Corona-Pandemie anknüpfen.