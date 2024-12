Unterstall sichert sich den Klassenerhalt

Der fünfte Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd wurde in Unterstall ausgetragen und war somit der zweite Heimkampf der Saison für die erste Mannschaft der Eichenlaub-Schützen. Nach einem Sieg und einer Niederlage belegt das Team nun den vierten Platz.

Im ersten Wettkampf des Tages gewann Eichenlaub mit einem starken Gesamtergebnis von 1968:1959 Ringen und 3:2 Punkten gegen die Schützen der SSG Dynamit Fürth II. An Position eins erzielte Johannes Kuen 395 Ringe, musste sich damit den 399 Ringen seines Kontrahenten geschlagen geben. Dominik Bergmann hingegen sicherte sich einen Punkt mit 394:390 Ringen. Laura Ammler trat an Position drei an und gewann mit 396:391 Ringen. Marc Zellinger an Position vier schoss 395 Ringe und holte damit einen Punkt für die Eichenlaub-Schützen. Katharina Hörmann erzielte ein Ergebnis von 388:390 Ringen, konnte sich damit aber nicht gegen ihre Gegnerin durchsetzen.

Eichenlaub Unterstall bestreitet Heimspieltag

Am Nachmittag bestritt Unterstall die zweite Partie gegen den SV Petersaurach II. Diesmal musste sich der Gastgeber einem Gesamtergebnis von 1959:1972 Ringen und 2:3 Punkten geschlagen geben. Neuzugang Johannes Kuen trat erneut auf Position eins an. Mit starken 397:399 Ringen musste er sich jedoch erneut geschlagen geben. Auch Dominik Bergmann vergab den Punkt mit 389:399 Ringen nach Petersaurach. Laura Ammler auf Position drei sicherte sich souverän mit 398:394 Ringen den Punkt im Direktvergleich. Marc Zellinger ging erneut an Position vier an den Start und schoss 385:395 Ringe. Er konnte damit keinen Punkt für die Eichenlaub-Schützen holen. Katharina Hörmann erzielte an Position fünf ein Ergebnis von 390:385 Ringen und konnte sich damit dieses Mal gegen ihre Gegnerin durchsetzen.

Die erste Mannschaft liegt damit auf dem vierten Platz von insgesamt zwölf Mannschaften in der Tabelle mit 10:8 Punkten. Somit ist der Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga geschafft. Der nächste Wettkampftag findet erst im neuen Jahr am Sonntag, 12. Januar, in München gegen Spitzenreiter München Bund und gegen die Sportschützen Niederlauterbach statt.