Zwei Königinnen regieren bei den Schainbach Schützen

Traditionell am Josefstag sucht der Schützenverein Hubertus Schainbach seine Schützenkönige. Der Titel wird bei den Erwachsenen mit dem Zimmerstutzen und nur einem Schuss ermittelt. Die Jugend durfte fünfmal mit dem Luftgewehr schießen. Auf die gewohnte Schießausrüstung wurde verzichtet. Mit Treffsicherheit und einer ruhigen Hand sicherten sich Monika Seiler bei den Erwachsenen und Franziska Beck bei den Jugendlichen den Schützenkönig-Titel und die stattliche Königskette.

Mit ihrem 527,9-Teiler verwies Seiler ihre teilergleichen männlichen Konkurrenten Matthias Seiler und Anton Daferner (886,8-Teiler) auf die zweiten Plätze. Jugend-Schützenkönigin wurde zum ersten Mal Franziska Beck. Sie sicherte sich mit einem 395,2-Teiler knapp vor ihrer Schwester Antonia (398,3-Teiler) und Simon Schoder (399,8-Teiler) den Titel. Die Siegerehrungen übernahmen Jugendleiterin Christina Geier, Sportleiter Anton Daferner und 1. Schützenmeister Christoph Beck.

Im Kampf um den Vereinsmeistertitel bei den Erwachsenen hatte Walter Reimann mit 194,8 Ringen die Nase vorne, gefolgt von Josef Seiler jun. (192,2) und Matthias Seiler (187,2). Der Beste bei den Schülern wurde mit 172,1 Ringen Johannes Seiler. Er verwies seine Konkurrenten Franziska Beck (165,8) und Julian Bauer (129,3) auf die Ränge zwei und drei. Bei den Jugendlichen erkämpfte sich Antonia Beck mit 188,8 Ringen den Vereinsmeistertitel vor Alina Habermayr (173,7) und Anna Reeg (164,6).

Wanderpokalsieger bei den Jungschützen wurde Alina Habermayr mit einem 382,0-Teiler. Den besten Schuss des Abends auf den Wanderpokal bei den Erwachsenen hatte überraschend und zur Freude der ganzen Schützenschar Pfarrer Max Bauer mit einem 130,0-Teiler.

Wie bereits erwähnt, proklamieren die Schainbacher Schützen immer am Josefstag ihre Schützenkönige, Vereinsmeister und Wanderpokalsieger. In der Zeit vom Martins- bis zum Josefstag wird die Vereinsmeisterschaft ausgeschossen. Bei insgesamt 17 Schießabenden musste jeder Schütze mindestens fünf Schießergebnisse mit jeweils 20 Schuss aufweisen, um in die Wertung zu kommen. Insgesamt nahmen 13 Schützen daran teil, von denen sieben in die Wertung kamen. Nachfolgend die Platzierungen im Überblick:

Vereinsmeister Anfänger: 1. Mathilda Behrens, 85,3 Ringe

Vereinsmeister Schüler: 1. Johannes Seiler 172,1 Ringe; 2. Franziska Beck 165,8 Ringe; 3. Julian Bauer 129,3 Ringe.

Vereinsmeister Jugend: 1. Antonia Beck 188,8 Ringe; 2. Alina Habermayr 173,7 Ringe; 3. Anna Reeg 164,6 Ringe.

Vereinsmeister Erwachsene: 1. Walter Reimann 194,80 Ringe; 2. Josef Seiler jun. 192,2 Ringe; 3. Matthias Seiler 187,2 Ringe.

Wanderpokalschießen Jugend: 1. Alina Habermayr 382,0-Teiler; 2. Maximilian Beck 393,2-Teiler.

Wanderpokalschießen Erwachsene: 1. Max Bauer 130,0-Teiler; 2. Josef Bauer sen. 215,4-Teiler; 3. Christina Geier 266,6-Teiler. (cb)